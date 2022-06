Hackerangriff in Kärnten gehen weiter

Die Gesamtheit der Maßnahmen würden als mehrstufiges, hierarchisches Security-Konzept arbeiten, sodass nicht abgewehrte Angriffe der einen Sicherheits-Schicht von der darüber liegenden abgefangen werden. „Es gibt Spitzen von rund 60.000 Anfragen (Datenpakete) pro Stunde aus einer Richtung bzw. von einem Kontinent - die Gesamtheit liegt bei mehreren 100.000 Anfragen pro Stunde“, erläuterte der Sprecher des Landespressedienstes. So habe es am Freitagnachmittag etwa rund. 15.000 Anfragen pro Viertelstunde gegeben. Die Angriffe aus unterschiedlichen Kontinenten konnten durch GeoBlocking aktiv weggefiltert werden.

„Wir schauen uns jetzt an, ob es in den kommenden Stunden und Tagen weniger wird, dass wäre ein Hinweis, dass die Angreifer erkannt haben, dass der Angriff nicht viel bringt. Wir gehen jedenfalls davon aus, dass die gesetzten Sicherheitsmaßnahmen halten“, so Kurath.