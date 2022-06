Sperren und Stauwarnung wegen Regenbogenparade in Wien

Über 250.000 Teilnehmer werden von den Veranstaltern zur 26. Ausgabe der Wiener Regenbogenparade am Samstag auf der Ringstraße erwartet. 2022 wird sich der Demonstrationszug im Gegensatz zum Vorjahr ab 13.00 Uhr wieder in voller Größe samt Fahrzeugen in Bewegung setzen, um vom Rathausplatz ausgehend die gewohnte Route entgegen der Fahrtrichtung zu nehmen und dabei für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen zu demonstrieren.

Laut ÖAMTC müssen Verkehrsteilnehmer mit stundenlanger Ringsperre und entsprechenden Verzögerungen rechnen, auch der Franz-Josefs-Kai wird zeitweise nicht befahrbar sein.

Ringsperre

Die erste Ringsperre wird gegen 8.30 Uhr zwischen Operngasse und Schottengasse beginnen, die Parade selbst startet um 13 Uhr in Höhe des Rathausplatzes und wird sich gegen die Fahrtrichtung vorbei an Parlament, Oper, Urania, entlang des Franz-Josefs-Kais, der Börse und Universität zurück zum Rathausplatz bewegen, wo sie gegen 17 Uhr ankommen soll. Danach beginnt die Abschlussveranstaltung bis 22 Uhr.

Auf den Umleitungsstrecken sind Verzögerungen einzuplanen, so vor allem auf der Zweierlinie (Verbindung Donaukanal – Stadtpark – Schwarzenbergplatz – Karlsplatz – Getreidemarkt - Votivkirche). Staus und Umleitungen wird es zeitweise auch auf Roßauer Lände, Praterstraße, Untere und Obere Donaustraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile und Burggasse geben. Auch auf der großräumigen Ausweichstrecke über den inneren Gürtel sind Verzögerungen einzuplanen. Der ÖAMTC empfiehlt, die U-Bahn-Linien zu benutzen.

Die Zufahrt zum Flughafen über den Franz-Josefs-Kai ist während der Sperre nicht möglich. Der ÖAMTC rät daher, großräumig über Handelskai bzw. äußeren Gürtel und Tangente auszuweichen.

Die Straßenbahnlinien 1, 2, 31, 71 und D sowie auch innerstädtische Buslinien werden kurz geführt oder umgeleitet.