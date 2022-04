Ein Sommermusical wie damals, also ohne Corona-Einschränkungen im ausverkauften Theatersaal, ist derzeit in Amstetten für den Juli programmiert. Rund um das Kultmusical „Grease“, für das man mühsam die Produktionsrechte in New York und Deutschland erkämpfte, herrscht schon Euphorie. Der Hype um das Teenager-Epos, das John Travolta und Olivia Newton John in den Musical-Olymp katapultierte, lässt sich mit eindrucksvollen Zahlen belegen.

„Einmal im Leben will jeder Darsteller in Grease gespielt haben“, sagt Intendant Alex Balga. Daher bewarben sich 500 Darsteller bei den Auditions um die Ensemble-Plätze. An die 200 habe man eingeladen und daraus das internationale Ensemble zusammengestellt, so Balga. Internationale Gesichter prägen den Cast. Deike Darrelmann (Sandy), Alexander Auler (Danny) und die Wienerin Katharina Gorgi (Rizzo) spielen die Hauptrollen im 18-köpfigen Ensemble.