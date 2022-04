Aktion „Sternlesen“ tourt quer durchs Land

Ziel der Aktion ist, auf die Bedeutung der Lektüre hinzuweisen, indem sie deren Quelle – die Autorinnen und Autoren – in den Blick rückt und ihnen visuelle Präsenz im öffentlichen Raum schafft, denn „Lesen steckt an“.

Zeichen für Bedeutung des Lesens

Am 23. April gibt es folgende öffentliche Lesungen in Niederösterreich: 9.15 Uhr in Laa/Thaya („BuchLAAden“), wo Marlen Schachinger „Krisenfeuerwehr“ von Renate Welsh liest, um 10.15 Uhr liest sie in Hollabrunn (Buchhandlung Frau Hofer) „Albors Asche“. Weiter geht es für Schachinger nach Mistelbach (Radbörse), wo sie um 11.30 Uhr „Szeretlek“ von Silvia Hlavin liest. Um 10.30 Uhr liest Eva Woska-Nimmervoll „Ziernähte: Mein Industrieviertel“ von Gertraud Klemm in Traiskirchen (Stöhrs Lesefutter). Weiter geht es für sie nach Berndorf (Dodos Denkwerkstatt, 14 Uhr), sie liest dort aus “Heinz und sein Herr.

Alle beim „Sternlesen“ beteiligten Autoren werden um 17 Uhr in St. Pölten erwartet, dort heißt es: „Komm mit deinem Buch, nimm Platz und lies still in Gemeinschaft anderer Lesender!“. Es soll ein „weithin wahrnehmbares Zeichen im öffentlichen Raum für die Bedeutung des Lesens“ gesetzt werden.

