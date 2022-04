Schweißtreibender Saisonauftakt für die Mountainbiker in NÖ

Eine schweißtreibende Angelegenheit verspricht die Mountainbike-Challenge in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld zu werden. Bis zu 64 Kilometer („Classic“) weit geht es am 24. April über Stock und Stein, der Voralpen-Marathon wird immer auch gern von ausländischen Teilnehmern absolviert.

Griffiger Untergrund

„Für die Veranstaltung erwarten wir uns, abhängig von der Witterung, etwa 400 Starter“, berichten die Organisatoren Gerhard Jun und Gerald Sulzer. Geboten werden moderate, nicht allzu lange Anstiege, größtenteils griffiger Untergrund und nur wenige technische Abfahrten in einer herrlichen Umgebung.

Weiter Informationen unter www.mountainbike-challenge.at.