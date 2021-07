Gutachten kritisiert Wohnsitzkontrollen in Tirol

Die strengsten Regeln

Die Landesgesetzgeber der betroffenen Bundesländer hinken beim rechtlich schwierigen Kampf gegen die Entwicklung meist hinterher. „Es ist festzuhalten, dass Tirol, was die Freizeitwohnsitze betrifft, die strengsten Regeln in Österreich aufweist“, attestierte Bußjäger am Dienstag bei einer Pressekonferenz in einem Innsbruck Café.

Derartige Beschränkungen seien aufgrund des öffentlichen Interesses durchaus verfassungskonform. Bußjäger kritisiert jedoch, dass in der Tiroler Praxis zu wenig differenziert wird, ob es sich bei einer Immobilie um einen illegalen Freizeitwohnsitz oder vielleicht doch um einen Nebenwohnsitz handelt, an dem etwa auch jemand seinem Beruf nachgeht.

"Lebensformen verkannt"

„Hier besteht Korrekturbedarf. Ein Nebenwohnsitz muss nicht unbedingt ein Freizeitwohnsitz sein“, so der Verfassungsjurist. Die Regelungen müssten an „gesellschaftliche Entwicklungen angepasst werden“, die Bußjäger im Trend zum Homeoffice in Coronazeiten erkannte. Eine Analogie, die auch Rechtsanwalt Rass immer wieder bemühte: „Neue Lebensformen werden komplett verkannt.“

Reicht laut dieser Rechtssicht also ein im illegalen Ferienhaus aufgestellter Laptop, um Behörden vorzugaukeln, dass man ohnehin zum Arbeiten da ist? Rass versicherte: „Wir wollen illegale Freizeitwohnsitze nicht entkriminalisieren.“ Die nach Jahren der Untätigkeit in Tiroler Gemeinden verschärften Kontrollen stellte der Anwalt jedoch in ein Licht der „Bespitzelung“, unter der auch einige seiner Klienten leiden würden.