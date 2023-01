Güterzug-Crash in Kärnten: Grundwasser-Monitoring läuft an

Nach dem Zugunfall in Fürnitz (Bezirk Villach-Land) vergangenen Freitag, bei dem rund 80.000 Liter Kerosin in den Boden gelangt waren, ist nun ein Grundwasser-Monitoring hochgefahren worden. Wie der Kärntner Landespressedienst am Donnerstag mitteilte, wurden zwei Entnahmeschächte errichtet, um einen Überblick über das Ausmaß der Verunreinigung zu ermitteln. Hinzu komme ein Luftmesscontainer, der am Mittwoch aufgestellt wurde.