Zwei Verletzte bei Brand von zwei Güterzügen in Kärnten

Am Freitag in der Früh ist es in Kärnten zu einem schweren Unfall gekommen. 2 Güterzüge krachten am Bahnhof Fürnitz im Bezirk Villach-Land zusammen. Die beiden Zugführer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall brach ein Brand aus, der aber noch am Vormittag gelöscht werden konnte.

Allerdings lief Kerosin aus. Nun muss die dadurch verseuchte Bodenschicht abgetragen werden. Laut ÖBB besteht keine Gefahr für Anrainer und umliegende Gebäude. Die Haltestelle Fürnitz bleibt vorerst gesperrt.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

