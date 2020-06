Gudenus-Video: Forderung nach Neuaufstellung der SOKO Ibiza

Die KURIER-Enthüllung über die Existenz von 30 weiteren Videos in der Causa Ibiza sorgt für gewaltige Aufregung, auch im Parlament. Denn die Mitglieder des U-Ausschusses kannten den Zwischenbericht der SOKO Ibiza/Tape nicht und mussten offenbar auch nichts von dem weiteren brisanten Material, etwa dass der FPÖ-Spitzenpolitiker Johann Gudenus beim Kokainkonsum gefilmt worden war.

Die NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper attackierte im Gespräch mit dem KURIER die SOKO Ibiza: "Es ist blamabel, wenn ausgerechnet die SOKO-Tape das komplette Tape nicht hat." Wie berichtet, ist in dem Zwischenbericht zu lesen, dass Teile des Ibiza-Videos, das deutschen Medien komplett vorliegt, gar nicht sichergestellt wurden sind. So fehlt die Videoaufnahme des Essens vor dem Treffen in der Finca. Krisper fordert deshalb nicht nur das komplette Rohmaterial aller Videos, sondern fordert auch, dass die SOKO komplett neu aufgestellt werden muss.