GTI-Wochenende am Wörthersee: Die Ruhe vor dem PS-Sturm?

Dass die Szene dem Wörthersee nicht endgültig das getunte Heck gekehrt hat, bewies das vergangene Wochenende. Tausende Tuner waren gekommen. Was auch an einem angemeldeten Treffen am Parkplatz des Pyramidenkogels gelegen haben dürfte.

Die Polizeibilanz: Mehr als 500 Organmandate und Anzeigen wurden verteilt, es gab Kennzeichenabnahmen, einige verloren wegen Alkohols am Steuer ihren Führerschein. Strafrechtlich sei nichts angefallen, Lärm-Anzeigen von Anrainern gab es nur wenige.

Polizeiliche Unterstützung aus Wien

Unterschätzen will man bei der Kärntner Polizei die Lage aber keinesfalls. So wie in jedem Jahr wurde Verstärkung aus Wien angefordert - konkret von der Einsatzeinheit sowie der Landesverkehrsabteilung.

Der Fokus liegt auf dem Großraum Wörthersee mit den bekannten Hotspots Pyramidenkogel, Keutschacher Seental, Velden, Faaker See.