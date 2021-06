"Grüner Pass": Der Juli bringt Erleichterungen bei EU-Reisen

Die stetig steigende Durchimpfungsrate in der EU brachte zuletzt so etwas wie Normalität zurück. Auch im Reiseverkehr. Wie ein Blick auf die Lieblingsreiseziele der Österreicher offenbart, ist man von einem „Sommer wie damals“ aber noch weit entfernt. Denn in der heurigen Urlaubszeit gibt es bei der Einreise viele unterschiedliche Auflagen.

So brauchen Italienreisende einen negativen Antigen- oder PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zudem ist eine Vorabregistrierung notwendig. In Griechenland gilt nur die PCR-Variante, der Test darf dafür um einen Tag älter sein. Ebenso möglich ist ein Genesungsnachweis oder ein Beleg der vollständigen Impfung, wobei der zweite Termin mindestens 14 Tage her sein muss. Bei der Ankunft im Land muss zusätzlich ein Schnelltest durchgeführt werden, eine Registrierung ist auch hier notwendig.