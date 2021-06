Warum Kurzstreckenflüge umweltfreundlicher als Langstreckenflüge sind

Ein anderer Vergleich macht das noch deutlicher: Moderne Flugzeuge verbrauchen auf der Kurzstrecke auf 100 Kilometer pro Person 2,3 Liter Kerosin. „Da ist man genauso unterwegs wie in einem Pkw mit drei Leuten, wenn dieser 6,9 Liter verbraucht.“ Der gewünschte Effekt werde mit einem Verbot von Kurzstreckenflügen also nicht erreicht. Das Thema gebe es übrigens nur in Europa, in den USA oder Asien praktisch gar nicht.