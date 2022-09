Tiroler Grüne wollen in Sachen Energie das Ruder übernehmen

Am 25. September wird in Tirol ein neuer Landtag gewählt, und die Grünen haben sich in ihrem Wahlkampf das Thema Energie an die Fahnen geheftet: Spitzenkandidat Gebi Mair will bei einer möglichen weiteren Regierungsbeteiligung für Energie und die Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) zuständig sein, wie er am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler bekannt gab. In Hinblick auf das Mega-Kraftwerksprojekt Kaunertal, das frühestens 2047 in Betrieb gehen würde, will einer eine „Alternativenprüfung“. Es könne in halber Zeit doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, ist Mair überzeugt.