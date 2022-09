Ein riesiger Lawinendamm steht in Galtür am Fuße des Grieskogel, dort wo 1999 eine Lawine in das Bergdorf im Paznauntal donnerte. Eine Jahrhundertkatastrophe. Und die erste politische Bewährungsprobe von Anton Mattle - damals Bürgermeister und heute neuer Obmann der Tiroler Volkspartei.

Als solcher gilt es für ihn zu verhindern, dass seine Partei einem gewaltigen Erdrutsch gleich an Wählern verliert.

Auf dem Schutzbau

Drei Wochen vor den Landtagswahlen am 25. September versammelte Mattle am Samstag rund 100 Kandidaten von Landes- und Bezirkslisten auf dem Dach des Lawinenschutzbaus, in den mit dem "Alpinarium Galtür" ein Ausstellungszentrum und die Feuerwehr integriert sind.