Tirol-Wahl: Die Protestpartei, die gekommen ist, um zu bleiben

Dort sitzt die 2013 auf zwei Mandate zusammengeschrumpfte Liste Fritz – längst ohne ihren Parteigründer – bis heute. Und das ist mindestens so sensationell wie der erstmalige Einzug vor mittlerweile vierzehn Jahren. Dass Protestparteien Landtage entern, gibt es mitunter – zuletzt etwa die MFG in Oberösterreich. Die Halbwertszeit hält sich in der Regel aber in Grenzen.

„Wir sind von keiner Bundespartei in Wien abhängig“, sagt Klubobmann Markus Sint, der von Anfang an an Bord ist – zunächst als Sprecher und Mastermind, seit 2018 im Duo mit seiner Parteichefin auch im Landtag. Der Ex-Journalist hat ein Gespür für potenzielle Skandale und formuliert schlagzeilentauglich.