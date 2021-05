Großer Schaden durch Sturm und Hagel in Steiermark und Kärnten

Stark betroffen von Unwettern, Sturm und Hagel waren am Donnerstag die Steiermark und Kärnten. Betroffen ist auch die Landwirtschaft auf einer Gesamtfläche von 2.500 Hektar.

„In den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz, Deutschlandsberg und Südoststeiermark wurden durch die lokal sintflutartigen Regenfälle mit feinem und dichtem Hagel auf einer Fläche von 1.500 Hektar vor allem Ackerkulturen und das Grünland geschädigt. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beläuft sich nach ersten Erhebungen durch unsere Sachverständigen in der Steiermark auf 300.000 Euro“, sagt Josef Kurz, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in der Steiermark.