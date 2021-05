Unfall in NÖ: Betrunkener Pkw-Fahrer hantierte mit Handy

Unter Alkoholeinfluss und abgelenkt durch ein Handy ist ein 22-Jähriger am Donnerstagabend in Weistrach (Bezirk Amstetten) mit seinem Pkw auf der B 122 in den Gegenverkehrsbereich geraten. Dort krachte der Wagen Polizeiangaben zufolge frontal in das Auto einer 58-Jährigen.

Führerscheinabnahme

Die Frau wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Dem 22-Jährigen bescheinigte ein Alkotest 0,86 Promille. Konsequenz war die vorläufige Führerscheinabnahme.