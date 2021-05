Lenker bei Unfall auf S1 bei Schwechat schwer verletzt

Die Wiener Außenring Schnellstraße (S 1) ist am Donnerstagvormittag nach einem Verkehrsunfall rund eine Stunde lang gesperrt gewesen. Kurz vor 9 Uhr war bei Rannersdorf in Richtung Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Auto auf einen Lkw aufgefahren, berichtete ein ÖAMTC-Sprecher. Der schwer verletzte Pkw-Lenker wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Es bildete sich ein rund acht Kilometer langer Stau.