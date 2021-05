Mutter aus NÖ bangt um ihren verschwundenen Sohn

Es ist die Horrorvorstellung einer jeden Mutter. Seit zehn Tagen gilt ein 22 Jahre alter Niederösterreicher aus Strengberg bei Amstetten als spurlos verschwunden. Am Mittwoch hat sich das nö. Landeskriminalamt in dem mysteriösen Fall eingeschalten. Spezialisten der Fahndungsgruppe suchen nun professionell nach Manuel P.

Seine Mutter Monika ist mit den Nerven am Ende. Am Samstag, den 15. Mai, hat sie ihren Sohn zum letzten Mal gesehen. Er war am Abend mit seinem weißen Seat Arona mit schwarzem Dach (Kennzeichen AM-665-IE) auf dem Weg zu einem Freund nach Wallsee-Sindelburg (Bezirk Amstetten). In der Gegend hatte er gegen 20 Uhr noch Geld von einem Bankomat abgehoben. Danach verliert sich seine Spur.

In der Gastronomie tätig

Im Vorfeld ist der Mutter des 22-Jährigen rein gar nichts Merkwürdiges aufgefallen. Manuel war in der Gastronomie tätig und coronabedingt zuletzt einige Monate zu Hause. „Er hat englische Bücher gelesen, um die Fremdsprache zu verbessern und war häufig joggen“, schildert die Mutter.