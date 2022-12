Großer Ansturm: Das Geschäft auf den Adventmärkten brummt

Bereits in den ersten Tagen nach der Eröffnung Mitte November war zu spüren: Auf den Innsbrucker Christkindlmärkten ist schon ganz schön was los. Entsprechend positiv fällt die Zwischenbilanz bereits vor dem heutigen Feiertag aus, der in der Tiroler Landeshauptstadt traditionell für einen großen Ansturm von Touristen sorgt.

Laut Robert Neuner, der die Christkindlmärkte in der Altstadt und der anschließenden Maria-Theresien-Straße organisiert, „läuft das Geschäft heuer sehr gut.“ Und das sei nicht nur den Einheimischen zu verdanken.

"Bella Italia" vor der Tür

„Es ist erstaunlich, dass schon von Beginn an sehr viele Touristen da waren“, sagt er und weiß: „Jetzt steht noch Bella Italia vor der Tür.“ Gemeint sind damit die Gäste aus Italien, die an den Tagen rund um Mariä Empfängnis alljährlich in großer Zahl als organisierte Reisegruppen zum Einkaufen und Christkindlmarkt-Bummeln nach Tirol kommen.