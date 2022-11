Christkindlmärkte öffnen am Wochenende

In Wels etwa erstrahlt ein 1,7 km langer Lichterpfad mit 700.000 LED-Punkten und Kristallen, Linz lässt 400.000 LED-Lichter als Sterne, Engel, Girlanden und mehr leuchten, Steyr verwendet wie der Steinbacher Advent ebenfalls LED und in Gmunden bleibt es in der Früh „dumper“.

Linz öffnet am Samstag

Die Weihnachtsmärkte am Hauptplatz, Pfarrplatz und im Volksgarten in Linz werden ab 19. November bis zum 24. Dezember geöffnet sein. Am Volksgarten und am Hauptplatz verzichtet man auf Heizstrahler und die Beleuchtung des Christbaumes am Hauptplatz wurde reduziert. Ohne Weihnachtsmarkt und damit weniger Beleuchtung am Hauptplatz und im Volksgarten - wurden 12.400 kWh verbraucht, vom ersten Tag des Christkindlmarkts bis zum 6. Jänner.

Markt am Dom öffnet am 25. November

Beim heuer erstmals stattfindenden Advent am Linzer Dom ab dem ersten Adventwochenende werden keine Heizschwammerl aufgestellt, die Hütten LED-beleuchtet und sogar ein fahrradbetriebenes Karussell spart Energie ein. Man setzt auf Stille und den Mariendom als Mittelpunkt.

Adventkalender von St.Pius

Ein Blickfang dürfte ein außergewöhnlicher Adventkalender werden, der von fünf Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung von der KUNST St. Pius am Caritas-Standort Peuerbach gestaltet und von Dompfarrer Maximilian Strasser mit Bibelzitaten versehen wurde.

Wels öffnet am 18. November

In Wels spart man sich die Diskussion um die Weihnachtsbeleuchtung dank der energiesparsamen LED-Leuchtkörper. Dennoch wird heuer um rund 20 Prozent kürzer aufgedreht und allein der Verzicht auf alle Heizstrahler für die Besucherinnen und Besucher der Weihnachtswelt (ab 18. November) spare in Summe 60 Prozent Energie, hieß es aus dem Magistrat.

Steyr spart

Steyr braucht dank LED-Lichtern für 50 Tage Beleuchtung ab dem ersten Adventwochenende 18 kWh, „die Hälfte von dem, was man mit normaler Beleuchtung brauchen würde“, hieß es aus dem Magistrat. Damit erstrahlen Christbaum-Gruppen am Stadtplatz. Der - nicht von der Stadt organisierte - Adventmarkt in der Altstadt öffnet am 18. November.

Standlmarkt in Gmunden

In Gmunden gibt es an den Adventwochenenden (inkl. Freitag) und am 8. Dezember einen Standlmarkt in der Innenstadt mit regionalen Produkten. Die LED-Beleuchtung wird reduziert, statt bis Mariä Lichtmess (2. Februar) heuer nur bis 7. Jänner und in der Früh gar nicht eingeschaltet. Ab der Abenddämmerung erstrahlt die Stadt wie gewohnt.

Kein Schlösser Advent

Der beliebte Schlösser Advent wird jedoch heuer fehlen. Die ARGE „Schlösser Advent“ gibt auf ihrer Homepage den erhöhten Aufwand und die fehlende Planungssicherheit aufgrund der Pandemie, aber auch den Umbau von Landschloss Ort in ein Hotel, „dessen Areal und Innenräume für heuer und die kommenden Jahre nicht mehr zur Verfügung stehen werden“ als Grund an, die beliebte Veranstaltung zu beenden.

Steinbacher Adventkalender

Der bekannte Steinbacher Adventkalender öffnet auch heuer jeden Tag um 17 Uhr ein Fenster an den Häusern des Ortsplatzes, bei der Weihnachtsbeleuchtung hat man in LED investiert. Der Adventmarkt findet am 8. Dezember und den Wochenenden davor und danach statt.

Beleuchtete Basilika in Mondsee

Ab 18. November erstrahlt die Basilika in Mondsee in weihnachtlichem Glanz. Der Adventmarkt am Marktplatz und im gotischen Kreuzgang des ehemaligen Benediktinerschlosses bietet wieder Ursprüngliches und Außergewöhnliches.