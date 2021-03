Großer Andrang auf Gemeinschaftsgärten

Schnell ausgebucht

Dass der Andrang groß ist, zeigt auch der jüngste Stadtteilgarten, der bis Mai im dicht besiedelten Stadtteil Lehen auf der früheren Wiese des Fußballstadions entstehen soll. „Der Stadtteilgarten ist kurz vor dem ersten Lockdown vorgestellt worden. Die Anmeldung startete danach, die 25 Plätze waren schnell weg“, sagt Reisinger.

Auch in Oberösterreich ist das Interesse am gemeinschaftlichen Garteln – egal ob urban oder rural – ungebrochen. „Es gibt oberösterreichweit jährlich über 70 Initiativen. Mittlerweile haben wir den Überblick schon leicht verloren“, sagt Julia Schobesberger vom Klimabündnis OÖ. Egal ob Selbsterntegärten, Beete zum Mieten oder Gemeinschaftsgarteln auf Vereinsbasis, in OÖ findet jeder etwas.

Mehr Förderung

Erst kürzlich sei die Starterförderung für solche Projekte erhöht worden: 800 Euro kann man dafür beantragen. Interessiert man sich für eines der Projekte, sei es am besten direkt unter www.oberoesterreich.bodenbuendnis.or.at anzufragen.

Ein gutes Beispiel für Urban Gardening ist die „Wachstumsphase“ bei der Linzer Tabakfabrik in der Ludlgasse. 20 Mitglieder hat der Verein etwa pro Jahr. „Wer mitmachen möchte, soll am besten einfach an einem Freitagnachmittag vorbeischauen“, sagt Obmann Hannes Mayr.