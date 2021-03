Ackern mitten in der steirischen Stadt

„Wir waren nicht auf Urlaub. Wir waren auf dem Feld“, schmunzelt Barbara Obermayer-Pietsch. „Das ist so lustig, das hat unser Leben verändert.“

Und das von Verwandten, Freunden und Bekannten gleich dazu: 320 Kilogramm Gemüse ernteten die Medizinerin und ihre Familie im Vorjahr, von roten Rüben über Erbsen, Tomaten und Gurken bis zu unterschiedlichen Kartoffelsorten. „Das war so eine unglaubliche Vielfalt und so viel, dass wir das gar nicht alleine verbrauchen konnten.“ Also bekamen alle, die Gusto auf Biogemüse hatten, etwas von der reichlichen Ausbeute ab.

40 Quadratmeter groß ist die Parzelle, die Obermayer-Pietsch 2020 erstmals pachtete. Gegärtnert habe sie immer gern, schon als Kind bei der Tante im Schrebergarten. Die Spielwiese der Ärztin ist nun aber nicht nur größer, sondern weniger Garten, aber mehr Feld: 2015 machte Biobauer Christian Stadler sein erstes Feld für Hobby-Landwirte in Oberösterreich auf, seine „Morgentau Gärten“ gibt es mittlerweile in Linz, Steyr, Wels, Leonding und Traun sowie seit 2018 an drei Standorten in Graz.