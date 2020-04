Sieben einfache Tipps für den perfekten Garten

1. Der richtige Sitzplatz

Der Sitzplatz im Grünen wird fast immer in Hausnähe eingerichtet, weiß Jörg Zecha von Begründer Gartengestaltung / Arge Garten. „Von hier aus hat man aber denselben Blick wie immer.“ Daher bietet es sich an, eine weitere Sitzgelegenheit so zu positionieren, dass eine Sichtbeziehung zum Haus hergestellt wird. „Das kann ein Loungebereich sein oder ein Feuerplatz mit einer Feuerschale“, sagt Landschaftsarchitektin Gertraud Monsberger.