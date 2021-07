Große Unterschiede: Die Bezirke mit der höchsten Inzidenz im Überblick

Spitzenreiter im Moment ist der Bezirk Zell am See in Salzburg. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 195 bewegt sich der Bezirk im Pinzgau an der Spitze des Infektionsgeschehens. Grund dafür sind 172 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

Der Hauptteil davon geht auf einen Cluster in einem Nachtklub in Zell am See zurück. Alleine dort gibt es 52 Infizierte und 500 Personen in Quarantäne.

Auf dem zweiten Platz liegt der Bezirk Lienz in Osttirol. Mit 139 Infektionen in der 7-Tage-Inzidenz sind auch dort die Zahlen in die Höhe geschnellt. Grund dafür sind mehrere kleine Cluster.

Weiterer Nachtlokal-Cluster in Salzburg

Auf Platz drei ist ebenfalls ein Salzburger Bezirk. In St. Johann im Pongau liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 128 Infektionen pro 100.000 Einwohner. 104 neue Corona-Fälle in den vergangenen sieben Tagen sorgen dort für einen Anstieg der Zahlen.

In Großarl im Pongau müssen zudem weiterhin im gesamten Handel (also nicht nur im Supermarkt oder der Apotheke) MNS-Masken getragen werden, wie die Landesregierung bestätigt. Grund dafür sind die steigenden Zahlen nach einem Cluster in einem Lokal mit 16 Infizierten.