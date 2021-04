Grenzkontrollen sind schwer möglich

„Die Ungleichbehandlung ist nicht einzusehen.“ Im Grenzgebiet zwischen Nieder- und Oberösterreich scheiden sich die Geister bei der Bewertung der Sinnhaftigkeit des Lockdowns im Osten Österreichs. Denn während östlich der Enns die Maßnahmen strikt einzuhalten sind, ist der Friseur-Besuch oder Einkauf im Fachgeschäft auf der oberösterreichischen Seite kein Problem.

Fast erinnere die Situation an die Zeit der Demarkationslinie, als russische Soldaten nach dem Krieg an der Ennsbrücke Zonenkontrollen praktizierten, sagt Alfred Buchberger. Der ehemalige SPÖ-Bürgermeister von Ennsdorf ist Sprecher des nö. Vereins „Westwinkel“. 185 Betriebe aus fünf Grenzgemeinden versuchen mit regionaler Qualität und Engagement den großen Einkaufszentren in den oö. Städten, Steyr, Enns, Mauthausen und im Großraum Linz Paroli zu bieten.

„Drüben bekomme ich alles, herüben müssen viele Geschäfte auf einen Teil des Ostergeschäfts verzichten. Das sind Schreibtischaktionen, die niemand versteht“, schimpft Buchberger. „Eine bundesweite Regelung wäre gerechter und effektiver.“

Viele Bewohner des westlichen Bezirks Amstetten arbeiten in OÖ. Ob sie dort nach der Arbeit verbotenerweise Einkäufe erledigen oder zum Friseur gehen, lässt sich nicht kontrollieren. Eigens abgestellte Kontrollstreifen wird es dafür nicht geben, heißt es am Bezirkskommando Amstetten. Ob jemand vom erlaubten Spaziergang oder vom nicht erlaubten Shopping in OÖ heimkomme, sei fast nicht überprüfbar. Sehr wohl werden aber alle übrigen Lockdown-Vorschriften streng kontrolliert.