Grazer soll nach Faschingsumzug Security-Mitarbeiterin attackiert haben

Ein 26-jähriger Grazer hat am Dienstagabend nach dem großen Faschingsumzug in der Innenstadt eine Security-Mitarbeiterin attackiert und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei war sofort zur Stelle und nahm den Mann fest, der sich allerdings heftig wehrte, wie die Landespolizeidirektion am Aschermittwoch mitteilte.

Die Beamten patrouillierten gegen 20.00 Uhr am Färberplatz in der Innenstadt, als sie sahen, wie der Mann die Mitarbeiterin des Securitydienstes mit der Faust schlug. Er wurde sofort zur Rede gestellt, die anschließende Festnahme des Mannes konnte laut Polizei nur unter Anwendung von erheblicher Körperkraft durchgeführt werden. Der Mann wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt, aber angezeigt.