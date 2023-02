Ausgesetztes Schweinchen hat Schwein: Neuer Platz für "Rudi"

"Ich vermute stark, dass er als Neujahrs-Glücksbringer verschenkt worden ist, dann den Garten umgegraben hat und deshalb ausgesetzt worden ist", schätzt Johanna Stadler die Geschichte ihres neuesten Schützlings ein. Der Verein "Pfotenhilfe" nimmt ein wenige Monate altes Schwein auf, das am Sonntag in Niederneukirchen in Oberösterreich gefunden wurde. Da es keine Ohrmarken hat, gehen die Tierschützer davon aus, dass es nicht aus einem Mastbetrieb stamme und entlaufen sein könnte.

Ein Dauerplatz

Gesetzlich ist die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land für das Schweinchen, das "Rudi" genannt wurde, zuständig. Die "Pfotenhilfe" bot an, "Rudi" erst in die Quarantänestation zu übernehmen. Nach Ablauf der gesetzlichen Fundtierfrist von 30 Tagen - in der Zeitspanne kann ihn sein Besitzer zurückholen - soll er einen Dauerplatz auf dem Hof in Lochen bekommen.