Grazer Olympia-Pläne abgestürzt

Entsprechend gereizt wirkte Nagl am Freitag. Er ätzte über die „Verwalterkaste unter den Politikern“ die nur kritisiere und Nein sage: „Graz, Schladming und die Wintersportgemeinden wurden im Stich gelassen.“ Die bekrittelte Machbarkeitsstudie sei „wider besseren Wissens aus politischen Gründen“ angezweifelt worden, manche hätten sie gar nicht gelesen. Wen er damit meint, ließ Nagl offen, zischelte aber in Richtung KPÖ, Grünen und Landes-SPÖ: Deren „Achse der perspektivenlosen Neinsager“ habe sich durchgesetzt. Seine eigene ÖVP ließ Nagl außen vor, obwohl die Idee, die Studie nachzuprüfen, von Parteifreunden verbreitet wurde.

Grüne und KPÖ jubelten am Freitag. Die SPÖ ebenso, wenn auch nicht so offen. Immerhin, so merkte SPÖ-Finanzreferent Lang an, erspare man sich die Kosten für die Volksbefragung.