Steirer entscheiden über "Olympia 2026"

Christopher Drexler ist zu sehr Politikprofi, um nicht zu wissen, wann er was sagen darf. So muss also der kleine Nebensatz am Montag, mit dem der ÖVP-Personallandesrat eine große Neuigkeit ankündigte, bewusste Inszenierung gewesen sein: In rund zwei Monaten dürfen die Steirer über die Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026 entscheiden.

Mit der Ankündigung nimmt die ÖVP-SPÖ-Koalition der skeptischen Opposition jeglichen Wind aus den Segeln. Die Landes-KPÖ etwa wollte die Regierung heute, Dienstag, im Landtag wieder wegen der Kosten reizen. Die Stadt-KPÖ sammelt Unterschriften für eine Volksbefragung in Graz.

Die Regierung hat die Opposition jetzt aber überdribbelt. „Eine steiermarkweite Volksbefragung zu 2026 ist allenfalls durchzuführen“, merkte Drexler am Ende eines Medientermins an, bei dem es um das Landesbudget 2019/20 ging. Das sei nach einem Gespräch zwischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Siegfried Nagl, beide ÖVP, so vereinbart.

Den Olympia-Ball legten Journalisten auf, die Drexler und SPÖ-Finanzlandesrat Anton Lang fragten, was sie denn von der kürzlich präsentierten Machbarkeitsstudie zu „Austria 2026“ hielten. Die Koalitionsvertreter bekundeten zunächst, die Studie „plausibilisieren“ zu lassen, wie sie es nannten. Direkter ausgedrückt: Der Landesrechnungshof oder eine externe Firma sollen nachrechnen, ob denn die positiven Erkenntnisse der Studie stimmen können.

Die geht nämlich davon aus, dass die Winterspiele ohne Zuschuss aus öffentlichen Mitteln über die Bühne zu bringen seien.

Lang erneuerte vorsorglich am Montag seine Einstellung: Das Land werde jedenfalls nicht als Geldgeber einspringen. „Wir haben keine Budgetgelder dafür, daran hat sich nichts geändert.“