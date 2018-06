Für die Winterspiele braucht Graz bis zu 1,3 Milliarden Euro

Samaranch bleibt jedoch vage in der Bewertung, was ein Nein der Bürger für das IOC bedeuten könnte. So viel klingt aber durch: Verbessern würde es die Stellung Österreichs kaum. „Was das Referendum angeht, nehmen wir keinerlei Einfluss, wir können nur vorher Informationen geben“, versichert Samaranch. „Wir respektieren die Entscheidung, egal, wie sie ausgeht. Aber natürlich möchte man dort hin gehen, wo man willkommen ist.“

Erstmals bekommen Politiker wie auch Journalisten Zahlen vom IOC präsentiert. Samaranch rechnet vor, dass für die Winterspiele in Österreich mit Graz als Gastgeberstadt ein Budget von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro nötig wäre: 800 Millionen davon kämen vom IOC an die Stadt, die organisiert, zwei Drittel davon in bar, der Rest in Dienstleistungen wie TV-Produktionen. Durch lokale Sponsoren sollten weitere 216 Millionen Euro aufgestellt werden, der Ticketverkauf brächte 89 Millionen Euro ein. „Da sollte ja auch ein Gewinn daraus entstehen“, wirbt Samaranch. „Das sind Mittel, die sonst nicht in diese Region fließen würden.“