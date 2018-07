Befragung über Winterspiele: „Aufsteirern“ geht vor Abstimmen

Bereits morgen, Donnerstag, will die Landesregierung die Volksbefragung offiziell beschließen. Das ist ebenso flott wie das Vorhaben überraschend: Es wurde erst am Montag am Rande eines Medientermins zum Landesbudget wie nebenbei bekannt gegeben. Laut Volksrechtegesetz reicht ein Beschluss der Regierung, jetzt tüfteln Verfassungsjuristen an der korrekten Fragestellung. Die ist im Fall von „Austria 2026“ kniffliger als jene von Tirol im Vorjahr: Nicht das Land Steiermark ist Bewerber, sondern Graz und Schladming treten als Proponenten eines Olympia-Konzepts auf, das die Sportstätten quer durch Österreich und bis nach Bayern verstreut.

Die KPÖ bleibt unterdessen in Wartestellung. Exakt 11.031 gültige Stimmen hat sie in Graz gesammelt, das reicht, um in der Landeshauptstadt eine Volksbefragung zu erzwingen. Die Stimmen dafür bringen die Kommunisten wegen der landesweiten Abstimmung aber vorerst nicht ein.

Die „Olympia 2026“-Befragung ist übrigens erst die zweite, die steiermarkweit durchgeführt wird. Am 10. Juni 1990 gab es die Premiere mit einem Sammelsurium aus acht Fragen. 17 Prozent der wahlberechtigten Steirer machten mit und stimmten wenig überraschend gegen ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen, aber für ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden.