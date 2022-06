Graz: Mann überfiel Glücksspiellokal mit Messer

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntag in Graz ein Glücksspiellokal überfallen. Der Angestellte musste dem Räuber einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe aushändigen, dann flüchtete der Täter. Der Angestellte blieb unverletzt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Der mit einem schwarzen Tuch und einer Sonnenbrille maskierte Unbekannte hatte gegen 13.40 Uhr den Glücksspielbetrieb in der Kärntner Straße im Bezirk Straßgang betreten. Er ging zum Kassenbereich und verlangte Bargeld. Dabei bedrohte er den Angestellten mit einem silberfarbigen Messer mit rund 20 Zentimetern Klingenlänge. Der Mitarbeiter wurde bei dem Überfall nicht verletzt.

Täterbeschreibung

Der Täter ist laut Beschreibung etwa 25 Jahre alt, von mittlerer Größe und Statur und war u. a. bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, dunkelblauen Handschuhen, langen Bluejeans und weißen Schuhen. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei bat um Zeugenhinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes unter Telefonnummer: 059 133 60 3333.