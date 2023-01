Google-Abmahnungen: Wksta ermittelt wegen Millionen-Erpressung

Rechtsanwalt Peter Harlander erklärt, wie es zu dieser Entwicklung kam: „Bereits im Oktober 2022 übermittelte ein Mandant aus Gleisdorf in der Steiermark einen Hinweis auf eine Wiener Druckerei, welche mit dem Versand der Briefe an die Opfer beauftragt war. Dieser Hinweis führte jetzt die Kriminalpolizei auf die richtige Spur.“



Die in der Druckerei sichergestellten Informationen zur Zahl der versendeten Briefe ermöglichte eine Berechnung der Gesamthöhe der an die Adressaten der Briefe gestellte Forderungen. Angesichts der Forderungshöhe von 190 Euro je Abmahnschreiben bedeutet dies, dass zumindest 26.315 Schreiben versendet wurden, so Harlander.



„Die in den Schreiben aufgestellte Behauptung, dass Frau Eva Z einerseits alle Websites eigenhändig angesurft hat und dass diese dabei aufgrund der Verwendung von Google Fonts ein Unwohlsein empfunden hat, wirkt aufgrund dieser Zahlen unrealistisch“, meint der Anwalt.