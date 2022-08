Datenskandal: Anwalt unter Verdacht der Abzockerei

An die 10.000 Schreiben will ein Anwalt an Webseiten-Betreiber verschickt haben, weil sie angeblich gegen den Datenschutz verstoßen. Sie sollen 190 Euro zahlen oder sie werden verklagt. Was Datenschutz-Anwälte raten.

von Michael Bachner, Kid Möchel, Barbara Wimmer, Dominik Schreiber