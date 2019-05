Glücksspiel-Clan: Wiener Familie bunkerte 553 illegale Automaten

Es ist ein lukratives Millionengeschäft. In der Hoffnung auf das große Geld soll ein 61-Jähriger Wiener zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen einen Glücksspielring aufgezogen haben, der bisher in Österreich seinesgleichen sucht.

Beim größten Schlag gegen das illegale Glücksspiel in Österreich jeher haben das Finanzministerium und die Polizei Mittwoch im Morgengrauen zeitgleich an 43 Orten in Österreich und Ungarn in einer konzertierten Aktion mit Beamten der Sondereinheiten Cobra und Wega zugeschlagen.

Tausende Euro und Goldbarren gefunden

Insgesamt wurden bei der „Operation Joker“ sechs Personen festgenommen und Geld, Gold- und Silberbarren im Wert von 328.000 Euro sichergestellt. Was die Ermittler allerdings in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet von Guntramsdorf im Bezirk Mödling (NÖ) zu Gesicht bekamen, überstieg selbst deren Vorstellungskraft.

Fein säuberlich aneinander gereiht und zum Teil noch originalverpackt fanden sich 533 illegale Glücksspielautomaten in dem Lager direkt neben einem Hotel und einem gut besuchten Fitnessstudio.