So lebt der Glücksklee auch nach Silvester weiter

Wer mit geschärftem Blick und gesenktem Kopf durch den Garten oder über wilde Wiesen geht, findet vielleicht – Zeit und Glück vorausgesetzt – ein vierblättriges Kleeblatt. Das wiederum bringt Glück. Kein Wunder, ist es doch im Vergleich zu seinen dreiblättrigen Geschwistern äußerst selten.

Da erscheint es fast paradox, dass der Klee, der in kleinen Töpfchen, verziert mit Miniatur-Rauchfangkehrern, -Schweinchen oder -Marienkäfern, zu Silvester verschenkt wird, sämtlich vierblättrig ist. Denn dieser gehört in der Regel zur Pflanzenart des Glücksklees (Oxalis tetraphylla) – und ist mit dem herkömmlichen Klee aus dem Garten gar nicht verwandt. Was das nun über seine glücksbringenden Fähigkeiten aussagt, sei dahingestellt.