„Hier spricht Stefan Ronacher. Herr C. ist ein einflussreicher Mann, ihm gehört halb Wien. Lassen Sie ihn sofort wieder ins Casino“, erklärte er erst. Das brachte keinen Erfolg. Also wurde er beim nächsten Anruf deutlicher: „500.000 Euro in einer Stunde. Ich warte beim Lugeck. Sonst wird etwas passieren und in die Luft fliegen.“

Sowohl im Casino in Wien als auch in NÖ brachte er seine Drohung an. Doch er geriet an die Falschen. „Das geht sich schon allein zeitlich nicht aus“, bekam er in NÖ zur Antwort. „Was mach ma da?“, antwortete Herr C. verdutzt. Immerhin eine halbe Stunde wartete Herr C. auf den Geldregen. Doch der kam nie.

Ob er spielsüchtig ist? „Nein. Ich hab seit zwei Monaten nicht gespielt. Also kann ich nicht spielsüchtig sein.“ – „Seit zwei Monaten sitzen Sie in Untersuchungshaft“, ruft Richterin Marchart in Erinnerung.

Das Urteil ist rechtskräftig.