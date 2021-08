Prozess: Austria-Fans ließen Puppe am Galgen baumeln

23 Jahre lang war Markus Kraetschmer beim Wiener Traditionsverein Austria. Der Abschied im vergangenen Juni war keiner im Guten. Schon im Vorfeld gab es heftige Proteste gegen den Vorstand. Am 27. April gipfelte das in einer geschmacklosen Aktion von „Fans“.

Sie ließen eine Puppe an der Lärmschutzwand der Südost-Tangente von einem Galgen baumeln – darauf das Gesicht von Markus Kraetschmer. Und daneben ein Transparent, auf dem sein Rücktritt gefordert wurde. Ein Vorfall, der nun in einem Gerichtsverfahren im Landesgericht für Strafsachen in Wien ein Nachspiel hatte.