Vermummte Rapid-Fans jagten Innsbruck-Anhänger: Bedingte Haftstrafe

Ein Sieg war nicht genug: Rapid hatte gerade daheim Wacker Innsbruck mit 1:0 geschlagen. Einige „Fans“ mussten nach dem Spiel im Mai dennoch Dampf ablassen und verprügelten Anhänger des gegnerischen Clubs. „Aus Dummheit“, wie einer der Beteiligten am Montag vor Richter Stefan Erdei im Landesgericht Wien zugibt.

Zu dritt traten und schlugen sie auf einen 42-Jährigen ein. „Ich bin nach dem Spiel bei der Straßenbahnstation gestanden. Plötzlich sind 30 Vermummte auf uns zugerannt. Da hab’ ich schon gewusst, dass es unschön wird“, erzählt er. Die Wartenden seien in alle Himmelsrichtungen weggelaufen. „Ich habe den dümmsten Weg gewählt – zu einem Hauseigengang.“ Dort holten ihn die Angreifer ein. Der Mann erlitt Prellungen am Kopf und am Oberkörper.

Als eine Handvoll Polizisten angelaufen kam, flüchteten die Angreifer. Einer allerdings fiel über das Bein eines Beamten – und steht nun vor Gericht.