Gleichzeitig frei: Die vier mächtigsten Polizeijobs

Ambitionen auf Spitzenposten werden den Landespolizeidirektoren Franz Ruf ( Salzburg, einst von VP-Innenminister Günther Platter ins Amt gebracht) und Andreas Pilsl ( Oberösterreich, ebenfalls VP-nah) nachgesagt. Letzterer ist aber kein Jurist, ersterer hat polizeiinterne Probleme in seinem Heimatbundesland zu bewältigen. Bessere Karten hat Wiens „Vize“ Franz Eigner, ein zurückhaltender, erfahrener und VP-affiner Jurist.

Bezüglich Bundeskriminalamt wird es davon abhängen, ob in der Ausschreibung (vermutlich im September) ein Jusstudium verpflichtend ist oder nicht. Der geschäftsführened Direktor Gerhard Lang ist ebenso ein Kandidat wie Ermittlungschef (und Soko-Ibiza-Leiter) Andreas Holzer. Letzterer wurde auch im Konvolut der BVT-Affäre am Rande angeblicher schwarzer Netzwerke erwähnt, alle Vorwürfe lösten sich aber in Luft auf und waren großteils erfunden.

Momentan sind aber alle vier Rennen noch offen, sagen Ressort-Insider unisono.

Innenminister Nehammer sagt dazu nur so viel: „Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, aber auch der Direktor des Bundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes gehören im österreichischen Sicherheitsgefüge wohl zu den zentralsten Funktionen. Die Polizei muss die Herausforderungen der Zukunft in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz begreifen und daraus die notwendigen strategischen Schwerpunkte ableiten. Auf diese Fähigkeit werde ich daher bei allen Bewerberinnen und Bewerbern ein besonderes Augenmerk legen.“