Gewalttäter müssen zur Therapie

Die Betreuung ist für den Betroffenen kostenlos. Im Bedarfsfall wird auch ein Dolmetsch zugezogen. Insgesamt neun Millionen Euro werden für die Maßnahme zur Verfügung gestellt. „Eine wichtige Maßnahme, um durch opferschutzorientierte Täterarbeit künftige Gewalttaten möglichst zu verhindern“, sagt Innenminister Karl Nehammer.

Neustart wird das Angebot in Wien, NÖ, dem Burgenland, Oberösterreich und in der Steiermark übernehmen. Die Caritas ist Ansprechpartner in Kärnten, in Salzburg ist es die Organisation BIEGE BGP, in Tirol der psychosoziale Pflegedienst und in Vorarlberg das Institut für Sozialdienste.

Gewalt gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten, Nationen, Familienverhältnissen und Berufsgruppen. Hilfe für Betroffene gibt es unter anderem hier: Frauenhelpline 0800/222 555