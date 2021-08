Lebenslange Haft für einen absehbaren Frauenmord

Es war vorhersehbar, dass Noureddine N. tötet. Schon seit dem Jahr 2019. Damals führte die Polizei eine Gefährdungsanalyse bei ihm durch. Eine „hohe Wahrscheinlichkeit zu schweren Gewalttaten“ wurde dem heute 29-Jährigen bescheinigt. Und noch konkreter: ein „Tötungsrisiko bei einer gewissen Beziehungsdynamik“. Speziell die Gefahr des Erwürgens wurde hervorgestrichen.

Noureddine N. hat getötet. Am Dienstag wurde er im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen Mordes zu lebenslanger Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt; nicht rechtskräftig. Am 23. Februar würgte er seine Lebensgefährtin Daria K., 28, in ihrer Wohnung in der Angeligasse in Wien-Favoriten, zog ihr ein Plastiksackerl über den Kopf, stach auf sie ein. Nur Stunden zuvor hatte die Frau die Polizei wegen häuslicher Gewalt alarmiert. Der Angeklagte hatte sie gewürgt, ihr mehrfach einen Schuh ins Gesicht geschlagen, sie in am Boden liegende Glasscherben gestoßen. Als die Polizei kam, war er längst weg. Doch er kehrte zurück.

Seit mehr als zwei Jahren waren er und Daria K. ein Paar. Alkohol und Drogen spielten eine große Rolle. Schläge gab es häufig.