Mordverdacht in Wien-Favoriten: Opfer wurde erwürgt

Der 62-jährige Velia Dzemailoski war es dann auch, der seine Stieftochter tot im Bett liegend vorfand und die Polizei alarmierte. Rätsel gibt der Polzei nach wie vor die Tatsache auf, wie der Beschuldigte in die Wohnung gelangte. Denn das spätere Opfer hatte bereits um kurz vor Mitternacht den Polizeinotruf gewählt, weil ihr Freund sie geschlagen und zu Boden gestoßen haben soll.

Dabei erlitt die Frau leichte Blessuren, sie wurde deshalb von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Dieses verließ sie später aber anscheinend wieder, um zur Wohnung zurückzukehren. "Die Geschehnisse nach der Entlassung in häusliche Pflege durch das Krankenhaus sind noch Gegenstand der Ermittlungen", heißt es von der Polizei. Aktuell gebe es jedenfalls keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in Wohnung durch den Tatverdächtigen. Ob dieser einen Schlüssel verwendet hat oder das Opfer ihn wieder hinein gelassen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei evaluiert Einsatz

Die Beamten starteten bereits nach der ersten Alarmierung um kurz vor Mitternacht eine Fahndung nach dem Verdächtigen, um ein Annäherungs- und Betretungsverbot auszusprechen. Da er aber weder in der Wohnung des Opfers in Wien-Favoriten, noch an seiner eigenen Wohnadresse in Wien-Meidling aufzufinden war, konnte dieses nicht ausgesprochen werden.

Eine erste interne Prüfung des Einsatzes habe aber ergeben, dass die Frau durch die Polizisten ausreichend über Schutzangebote aufgeklärt worden sei. Sowohl Opfer als auch Täter waren bereits wegen Handgreiflichkeiten gegeneinander amtsbekannt. Gegen beide wurden in der Vergangenheit Annäherungs- und Betretungsverbote ausgesprochen.

