„Gesellschaften lernen nur wider Willen“

Führen Krisenzeiten tendenziell zu Egoismus oder werden wir solidarischer?

Weder noch! Ich würde sagen, da ändert die Krise jetzt nicht die Menschen. Diejenigen, die vorher zu solidarischem Verhalten geneigt haben, tun dies auch jetzt und es kommt vielleicht nur noch stärker zum Ausdruck. Egoisten bleiben auch in der Krise Egoisten.

Wie gehen wir mit dem Verlust von Sicherheit um?

Wir leben ja in modernen Gesellschaften mit einem Höchstmaß an Lebenssicherheit. Sowohl wirtschaftlich, als auch sozial und gesundheitlich. Das bedeutet, dass unsere Erwartungen an die Zukunft immer an unserem Sicherheitsgefühl orientiert sind. „Es wird so weitergehen, wie es ist“ – das ist die erste Grunderwartung. „Für alles ist gesorgt“ – das ist die zweite. Die Krise knallt deswegen psychologisch so rein, weil man im Moment keine Erwartungen haben kann, da kein Mensch weiß, wie die Sache weitergeht.

Kann enges Zusammenleben in der Familie auch zu zwischenmenschlicher Distanz führen?

Erstmal ist es Stress, weil man das Zusammenleben in der Form nicht gewohnt ist. Was Beziehungen angeht, kann man das auch von anderen Forschungsbereichen sagen. Ich habe früher psychologische Arbeitsforschung gemacht – und aus diesen Feldern weiß ich, wenn eine Familie sehr gut funktioniert, dann wird das durch äußeren Stress gestärkt. Wenn sie schon von Haus aus nicht harmoniert, dann ist Stress ein natürlicher Sprengfaktor. Sowohl positive wie auch negative Faktoren potenzieren sich in Zeiten der Krise. Vor allem für Pubertierende bedeutet das Leben auf engstem Raum puren Stress in einem ohnehin schwierigen Lebensabschnitt, in dem man sich sowieso in allen Lebensbereichen neu finden will.