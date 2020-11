Gerichtsurteil bestätigt die Entthronung der Miss Austria

In Linz beginnt’s, und in Linz endet es. So könnte der kuriose zweijährige Streit der Linzerin Daniela Zivkovic um ihren 2018 zuerst errungenen und dann wieder aberkannten Titel der Miss Austria umschrieben werden. Das Oberlandesgericht Linz hat nun entschieden, dass die Entthronung der Schönheitskönigin durch die Firma des Missen-Machers Jörg Rigger mit Recht erfolgt ist.

Die junge Frau hatte gegen die Exklusivvermarktungsrechte, die sie rund um ihre Wahl bei der „Mission Austria Gmbh“ unterzeichnet hatte, verstoßen. „Es ist Faktum, dass die Klägerin mit der beklagten Partei einen Vertrag abgeschlossen hat, mit dem nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten übernommen wurden“, heißt es im OLG-Urteil.

Dabei wird darauf Bezug genommen, dass Zivkovic als amtierende Miss Austria ohne Zustimmung der „Miss Austria Corporation“ des Ehepaars Kerstin und Jörg Rigger Termine mit anderen Missenschärpen wahrnahm. Konkret ging es auch um Auftritte für die „Miss OÖ Corporation“, die von Riggers Ex-Gattin Nicole Kern geführt wird.