Miss Earth Austria: Schon wieder Stress im Missen-Universum

Kaum steht eine Miss-Wahl in Österreich an, ist das nächste Drama nicht fern. Jetzt geht es um die am kommenden Dienstag stattfindende Wahl zur "Miss Earth Austria", die von Ex-Miss Melanie Gassner veranstaltet wird.

Denn "Miss Austria"-Boss Jörg Rigger wirft ihr vor, dass sie diese Marke unrechtmäßig benutzen würde. "Die Lizenzrechte auch auf diesen Titel haben wir seinerzeit mit dem Erwerb der Marke ,Miss Austria' dazubekommen", sagte er der "Krone".