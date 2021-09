Gemeinderat soll rechtliche Panne bei Begegnungszone sanieren

Mit ihrer Version von einer autofreien Innsbrucker Innenstadt, gestützt auf eine Machbarkeitsstudie, haben die Grünen zuletzt einen großen Stein in den Teich geworden. Der hat, wie erwartet, Wellen geschlagen. Ob es für so ein Vorhaben jemals eine politische Mehrheit geben wird, steht aber in den Sternen.

Auf dem Weg zu einer Verkehrsberuhigung im Zentrum gilt es zunächst aber ohnehin eine Baustelle zu beseitigen, die durch eine Panne im Büro von Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) verursacht wurde.

Im Juli sollte der Gemeinderat, wie berichtet, eigentlich das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs für die Neugestaltung des Boznerplatzes absegnen, der in eine Begegnungszone umgewandelt werden soll.