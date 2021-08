Autofreie Innenstadt in Innsbruck am Bürger-Prüfstand

Die Luft, sie war am Mittwochabend im Fotoforum hinter dem Innsbrucker Rathaus zum Schneiden. Das war dem großen Andrang und den hohen Außentemperaturen geschuldet. Aber auch die Emotionen kochten bei dieser Informationsveranstaltung der Grünen, bei der sie ihr Konzept einer „autofreien Innenstadt“ erstmals Anrainern präsentierten, rasch hoch.

Eine ältere Dame wollte wissen, wie sie künftig ihren pflegebedürftigen Mann versorgen oder wie irgendwann das Essen auf Rädern kommen solle, wenn man nicht mehr zufahren könne. Sie lebt in einem der Bürger-Wohnhäuser in jener Kernzone der Innenstadt, in der laut Vorstellungen der Grünen alle öffentlichen Kurzpark- und Anwohnerparkplätze von der Oberfläche verschwinden sollen.