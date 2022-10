Geldwäsche-Prozess in Graz: 63-Jähriger verurteilt

Ein monatelanger Prozess gegen eine 63-Jährigen wegen Beteiligung an gewerbsmäßig schweren Betrugs, an einer kriminellen Organisation und wegen Geldwäscherei ist am Mittwoch in Graz mit einem Urteil zu Ende gegangen: Der Angeklagte wurde zu neun Jahren Haft verurteilt, will dagegen aber Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde einlegen. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

"CEO-Fraud"

Der Mann hatte sich seit März im Grazer Straflandesgericht verantworten müssen: Er soll als Eigentümer und Geschäftsführer ein Unternehmen geleitet haben, das im Internet mit dem Verkauf von Firmen und Bankkonten beschäftigt war. Vorgeworfen wird ihm der Betrug mittels „CEO-Fraud“. Bei dieser Betrugsmasche gibt sich der Täter als Chef aus und leitet so Überweisungen für angeblich geheime Firmenübernahmen ein. Mitarbeiter unterschiedlichster Unternehmen tappen immer wieder in diese und ähnliche Fallen. Meist ist das überwiesene Geld sofort verschwunden und oftmals geht es um hohe Summen. Nur selten landen die Täter in Österreich vor Gericht.